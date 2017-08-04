Избирком снял партийный список «Патриотов России» с выборов депутатов Нижнего Тагила и зарегистрировал Сергея Носова кандидатом в мэры

Председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова вручила мэру Сергею Носову удостоверение кандидата на пост главы города. Решение о регистрации было принято сегодня, 4 августа, в ходе итогового заседания избиркома, посвящённого завершению регистрации претендентов на кресла депутатов гордумы седьмого созыва и градоначальника. Ранее удостоверения кандидатов на должность мэра получили директор НТИ УрФУ Владислав Потанин (КПРФ), коммерческий директор ООО «Актив» Ильдар Раинбаков (ЛДПР), руководитель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин («Патриоты России») и предприниматель Евгений Рохлин («Партия роста»).

Сотрудники избиркома зарегистрировали список кандидатов в депутаты НТГД от «Партии роста», которая собрала для этого необходимое количество подписей, но отказали в регистрации «Патриотам России». При проверке подписей, поданных в комиссию последней, было обнаружено, что более 38% подписей являются недостоверными. Из списка «Партии роста» были исключены Андрей Черемных (скрыл погашенную судимость), который возглавляет территориальную группу по округу № 5, и Вячеслав Улегов (отсутствуют документы об образовании), который идёт вторым в территориальной группе по округу № 12. Ранее избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты НТГД от парламентских партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ – они освобождены от процедуры сбора подписей в свою поддержку.

Окончательный список кандидатов-одномандатников в депутаты НТГД, по словам Лидии Брызгаловой, станет известен завтра.

Выборы депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва назначены на 10 сентября 2017 года. На них заявились 273 человека, в том числе 93 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца. После завершения регистрации кандидатов должен наступить агитационный период предвыборной кампании. При помощи жеребьёвки среди претендентов на кресла депутатов будет распределено бесплатное время и площади в муниципальных СМИ.

Агентство новостей «Между строк»