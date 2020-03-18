Избирательная комиссия Нижнего Тагила отказала общественникам в проведении референдума против строительства мусоросортировочного комплекса

Избирательная комиссия Нижнего Тагила отказала активистам движения «Тагил за перемены» в проведении городского референдума против строительства мусоросортировочного завода. На мероприятии планировалось рассмотреть вопрос об установлении для земельных участков, на которых планируется возвести новый завод и организовать полигон, иного назначения — «городские леса, лесопарки». Изменение вида территориальной зоны не позволило бы организовать строительство объектов обращения с ТКО в черте города. Однако избирком отказал общественникам в проведении референдума из-за отсутствия в преамбуле заявления слов «муниципальное образование».

Активисты с решением комиссии не согласны и считают её отказ неправомерным.

«Согласно Уставу города, “официальное наименование муниципального образования — город Нижний Тагил”. Кроме того, в пункте № 3 указано, что термины “муниципальное образование”, “городской округ”, “город”, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение. Таким образом, у нас есть все основания полагать, что отказ избирательной комиссии неправомерен и нарушает права многих тагильчан на свободу выбора», — пишут активисты в группе ОД «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее во время общегородского собрания тагильские общественники попытались выпытать у представителей компании «Рифей» и Роспотребнадзора, насколько безопасно и законно строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила (рядом с Кушвинским трактом).

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод объектов запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Согласно проекту концессии, право собственности (и, соответственно, лицензия) на них будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго».