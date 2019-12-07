Из-за взрыва газа в жилом доме в Тюмени погиб человек

В Тюмени произошёл взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Павла Шарова. В областном департаменте здравоохранения сообщили, что в результате ЧП погиб один человек, ещё четверо пострадали.

В департаменте здравоохранения уточнили, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, двоих госпитализировали в реанимацию ожогового отделения, их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё у одной пострадавшей подозрение на черепно-мозговую травму, сейчас она проходит комплексное медицинское обследование.

«Пострадали два жильца квартиры и два газовщика, из них один человек — газовщик — погиб. Эвакуация жильцов дома не проводилась», — рассказали Znak.com в ГУ МЧС по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в 17:40 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже в результате «хлопка газовоздушной смеси». В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 25 человек личного состава.