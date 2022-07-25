Общество

Из-за строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле закроют движение на двух улицах на Гальянке

25.07.2022 14:47
Из-за строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле закроют движение на двух улицах на Гальянке

С 27 июля в Нижнем Тагиле закроют для движения автомобилей улицы Фотеево 1-е и  Фотеево 2-е в частном секторе на Гальянке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, плановое перекрытие дорог необходимо для завершения строительства моста через Тагильский пруд. Водителей просят заранее продумать маршрут, чтобы добраться до нужного адреса. 
 

Строительство моста через Тагильский пруд реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, компанией ЕВРАЗ и городской мэрией. Путепровод с четырьмя полосами протяжённостью 434 метра и шириной 24,8 метра возводит московское ООО «АльмакорГруп». На строительство уже потрачено более 4,5 млрд рублей. 

Ранее стало известно, что мост расположится на Луганском проспекте. Такое название новой улицы выбрано в честь Луганска, который в мае 2022 года стал городом-побратимом Нижнего Тагила. Планируется, что движение по новому мосту откроется в День города — 12 августа.

Фото: страница Владислава Пинаева во «ВКонтакте»  
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