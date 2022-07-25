Из-за строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле закроют движение на двух улицах на Гальянке

С 27 июля в Нижнем Тагиле закроют для движения автомобилей улицы Фотеево 1-е и Фотеево 2-е в частном секторе на Гальянке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, плановое перекрытие дорог необходимо для завершения строительства моста через Тагильский пруд. Водителей просят заранее продумать маршрут, чтобы добраться до нужного адреса.



Строительство моста через Тагильский пруд реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, компанией ЕВРАЗ и городской мэрией. Путепровод с четырьмя полосами протяжённостью 434 метра и шириной 24,8 метра возводит московское ООО «АльмакорГруп». На строительство уже потрачено более 4,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что мост расположится на Луганском проспекте. Такое название новой улицы выбрано в честь Луганска, который в мае 2022 года стал городом-побратимом Нижнего Тагила. Планируется, что движение по новому мосту откроется в День города — 12 августа.