​​​​​​​Владислав Пинаев попросил у Евгения Куйвашева 759 миллионов на мост через Тагильский пруд и Привокзальную площадь. Губернатор поручил кабмину перенаправить в Нижний Тагил деньги из других областных программ

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев отчитался о работах, проводимых к юбилею. По словам мэра, на данный момент реализована значительная часть проектов, но для полного завершения всех программ необходимо ещё 759 миллионов рублей.

Своё выступление глава города начал с отчёта о завершённых мероприятиях. Среди них облагороженная территория у медицинского колледжа, реконструкция площади Танкостроителей, благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы», а также реализация проекта «Тагильская лагуна» и ряд других проектов. Ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества планируют завершить во второй половине 2022 года.

«Как таковых проблем с реализацией проектов у нас нет, однако в настоящий момент мы сталкиваемся с проблемой удорожания реализации ряда проектов в связи с ростом цен на строительные материалы. Мы получили новое заключение государственной экспертизы на мост, и, честно говоря, цифры поражают. В конечном счёте на завершение проекта нам не хватает ещё 477 миллионов рублей», — рассказал Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что на данный момент подрядчик не останавливает работу, но финансирование придётся искать в любом случае. Мэр также заявил, что для работ по реконструкции Привокзальной площади и установки стелы «Город трудовой доблести» не хватает ещё 281,5 миллиона рублей.

«Мы должны сделать всё, чтобы город достойно принял 300-летие. Главный риск для нас сейчас — отставание от графиков и срывы работ. Подготовьте предложение на ближайшую корректировку для завершения строительства моста. Срывов быть не должно, к августу мы должны всё доделать. Если сейчас бюджета не хватает, снимите с какой-то программы, перебросьте на Тагил, а дальше во втором квартале восстановим», — заявил губернатор.

В общей сложности городу для завершения работ по ключевым проектам не хватает 759 миллионов рублей. На строительство моста, по словам главы города, уже потрачено 4 миллиарда 534 миллиона рублей, а на строительство стелы и реконструкцию Привокзальной площади изначально выделили лишь 76 миллионов, что было недостаточно даже на момент утверждения бюджета.