Из-за смога ГИБДД остановила движение автобусов между Екатеринбургом и Каменском-Уральским

Движение междугородних автобусов приостановлено между Екатеринбургом и Каменском-Уральским, сообщила Ura.ru директор автостанции второго муниципалитета Юлия Прудникова.

По её словам, выезд транспорта из-за смога на трассе запретили сотрудники ГИБДД.

«На данный момент приостановлена продажа билетов на автобусы по направлениям в сторону Екатеринбурга. Выезд с территории автовокзала по этим направлениям запрещён», — сообщила Прудникова.

Она отметила, что в Каменске-Уральском отложены рейсы на 10:15 и 11:15, приостановлена продажа билетов на рейс в 12:00 — все три до Екатеринбурга. Также отложены рейсы пригородных маршрутов до посёлков и деревень, расположенных между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.

Ранее в Свердловской области из-за тлеющего торфяника полностью перекрыли движение на участке с 69-го по 77-й километр федеральной автодороги Екатеринбург — Курган. В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что объездных путей этого участка автодороги нет.