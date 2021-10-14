ГИБДД перекрыла два участка трассы Екатеринбург — Курган из-за дыма от торфяника

Из-за дыма от тлеющего под Екатеринбургом торфяника перекрыли два участка трассы: полностью перекрыто движение с 69-го по 77-й километр федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, при этом объехать этот участок невозможно, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Также сотрудники ГИБДД перекрыли участок трассы с 122-го по 130-й километр этой же дороги, объезд организован через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает участников дорожного движения, что эти меры вынужденные и направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику ДТП.

Уже несколько дней в районе микрорайона Солнечный в Екатеринбурге горит торфяник, из-за чего город сегодня ночью накрыл густой смог. В разных районах города пахнет гарью.

Сегодня около шести утра сотрудники ГИБДД перекрыли въезд в Солнечный и выезд на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу, так как видимость на тот момент составляла не больше 10 метров. Ученики школы в микрорайоне переведены на дистант. Также в аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы.