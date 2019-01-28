Из-за прорыва трубы на Гальянке три дома до сих пор остаются без холодной воды

Аварию на водоводе на Гальянке полностью смогут устранить только к концу рабочего дня. Прорыв трубы диаметром 900 мм с холодной водой произошёл 27 января в 7:00 на Черноисточинском шоссе в районе оптового рынка. Сотрудники ООО «Водоканал-НТ» запитали микрорайон по резервной линии. Во второй половине дня вода начала появляться в квартирах на первых этажах домов ГГМ, позже — у жителей верхних этажей. При этом в трёх домах холодной воды нет до сих пор, рассказали АН «Между строк» в «Водоканале».

«При переключении на другой водовод возникла ещё одна утечка, она была устранена. Сейчас мы выполняем ремонт того места, где произошла основная утечка, на водоводе диаметром 900 мм. Его мы планируем завершить до конца рабочего дня. После этого запитаем оставшиеся без холодной воды ещё три дома. Сейчас там организован подвоз питьевой воды», — рассказали агентству в «Водоканале-НТ», добавив, что прорыв трубы произошёл из-за сильного износа и резкого перепада температур.

Ранее замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров сообщал, что аварию ликвидируют до сегодняшнего утра. По его словам, сотрудники предприятия будут работать круглосуточно до тех пор, пока полностью не устранят последствия прорыва.

Напомним, из-за коммунальной аварии пришлось временно закрыть автомобильное движение по Черноисточинскому шоссе. Дорожные службы до сих пор при помощи реагентов пытаются очистить проезжую часть от наледи, которая образовалась после разлива воды. Поэтому многие водители объезжают данный участок по улице Дружинина и Уральскому проспекту. ГИБДД просит автолюбителей соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.