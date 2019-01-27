Холодная вода во всех домах Гальянки появится к понедельнику

Авария на водоводе, из-за которой сегодня без холодной воды остались дома на ГГМ, будет устранена до окончания суток. По словам замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, ещё днём был вырыт котлован, определено место утечки. Сотрудники предприятия будут работать круглосуточно до тех пор, пока полностью не устранят последствия аварии.

В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» сообщили, что прорыв трубы диаметром 900 мм произошёл сегодня в 7:00 на Черноисточинском шоссе в районе оптового рынка. Через несколько часов микрорайон запитали по резервной линии. Во второй половине дня вода начала появляться в квартирах на первых этажах домов ГГМ. При этом у части жителей верхних этажей холодной воды нет до сих пор.

Напомним, из-за коммунальной аварии пришлось закрыть автомобильное движение по Черноисточинскому шоссе. Водители объезжают данный участок по улице Дружинина и Уральскому проспекту. Жители частного сектора вдоль аварийного участка от улицы Бригадной до улицы Дружинина также могут выехать из микрорайона в направлении Уральского проспекта. ГИБДД просит автолюбителей соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим из-за гололедицы на дороге.