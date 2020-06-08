Из-за пандемии коронавируса свердловские абитуриенты будут обращаться в приёмные комиссии онлайн

Этим летом из-за сложной эпидемиологической ситуации приёмные комиссии свердловских вузов и сузов откроются позже — 20 июня. Документы они будут принимать дистанционно, а необходимые для некоторых специальностей справки абитуриенты смогут принести до конца учебного года.

Как рассказали в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, приёмные комиссии будут работать с 20 июня по 17 августа. Абитуриенты смогут подать документы для поступления через сайты образовательных учреждений. Также в экспериментальном режиме будет работать сервис государственных услуг «Поступи онлайн», в базу которого внесены и вузы, и учреждения среднего профессионального образования.

Также изменения коснулись тех специальностей, при поступлении на которые необходимо предъявить справку о прохождении медицинского обследования. Студенты смогут предоставить их в течение первого года обучения.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, безусловно, внесла коррективы. В частности, приём будет начинаться с 20 июня и завершится 17 августа. Учитывая, что подавляющее большинство первокурсников — это выпускники школ текущего года, то всё связано со сроками прохождения Единого государственного экзамена. Очень важно, чтобы абитуриент получил всю необходимую информацию в приёмной комиссии и для себя составил бы памятку, которая ему позволила бы отслеживать все даты», — приводят в департаменте информполитики региона слова начальника отдела высшего образования и развития педагогических кадров Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Михаила Корягина.

Напомним, что ЕГЭ школьники начнут сдавать с 29 июня. В этом году вузы, техникумы и колледжи Свердловской области ждут около 50 тысяч абитуриентов. 14,5 тысячи студентов будут приняты на бюджетную форму обучения.