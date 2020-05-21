Путин объявил о начале ЕГЭ с 29 июня

Президент России Владимир Путин сообщил во время совещания по вопросам образования, что Единый государственный экзамен начнётся по всей стране с 29 июня, передаёт RT.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто будет поступать в вузы в этом году, остальным выпускникам выдадут аттестаты без экзаменов, отметил Путин.

«Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия», — сказал президент.

По словам Путина, приём в вузы будет проведён в августе, причём выпускники, которые «по весомым причинам» не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут в августе сдать экзамен на оставшиеся места в вузах. Глава государства рассчитывает, что с учётом ситуации с коронавирусом в России учёба для всех первокурсников страны «начнётся без больших потерь времени».

Президент также поручил в 2020 году создать дополнительные бюджетные места, преимущественно в региональных вузах, «по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы». По словам президента, на бесплатные места в вузах должны претендовать 60% выпускников школ.