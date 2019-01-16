Из-за падения курса юаня Россия потеряла 5 млрд долларов золотовалютных резервов

Депутаты Госдумы заинтересовались данными о потерях золотовалютных резервов России из-за вложений в китайскую валюту, пишет Znak.com.

На сегодняшнее заседание Госдумы был вынесен вопрос о поручении профильному комитету по финансовому рынку разобраться в данной проблеме.

«По данным ряда источников, в 2018 году Банк России потерял значительные средства из состава золотовалютных резервов страны в результате операций на международном валютном рынке. К началу апреля 2018 года доля китайской валюты в российских золотовалютных резервах достигла 5%, или 23 млрд долларов. Приобретать юани Банк России начал в середине 2017 года: за второй — третий квартал он вложил в них 3,9 млрд долларов, а в четвёртом — ещё 8 млрд долларов. За первое полугодие 2018 года Банк России провёл ряд сделок по дальнейшей конвертации в юани ещё на 44 млрд долларов, при этом курс юаня находился между 6,2 и 6,3 юаня за доллар. Однако на фоне торгового противостояния Китая и США юань значительно подешевел. За второй квартал 2018 года он потерял 5,2% стоимости, опустившись до 6,62 юаня за доллар, а к концу третьего упал ещё на 3,6% — до 6,87 юаня за доллар. В результате суммарно за 2018 год вложения Банка России в юани обесценились на 7,5%, что принесло потери стране в размере около 5 млрд долларов. Более того, аналитиками прогнозируется дальнейшая девальвация китайской валюты до 7,4 юаня за доллар в ближайший год. Такой сценарий может привести к потере ещё 1,8 млрд долларов», — сообщается в проекте поручения.