Из-за отмены роуминга и повышения НДС в России подорожала сотовая связь

Средние расценки на мобильную связь в России с декабря 2018 по май 2019 года увеличились на 3% — с 255 до 262 рублей в месяц, со ссылкой на отчёт Content Review пишет «Коммерсантъ».

Цены выросли во всех российских регионах, хотя в некоторых повышение оказалось крайне незначительным. Самая доступная связь сегодня в Москве, ЯНАО, ХМАО, а также в Сахалинской и Магаданской областях. Дороже всего сотовая связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Рост цен зафиксирован впервые с августа 2017 года. По словам экспертов, на стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС, отмена внутрисетевого роуминга, а также необходимость компенсировать тарифы с безлимитным интернетом. При этом некоторые операторы решили замаскировать повышение цен скидками.

Данные Росстата говорят о ещё более активном росте цен на сотовую связь — с 270,2 до 341,1 рубля с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на фоне резкого падения реальных доходов населения.

Закон об отмене национального роуминга президент Владимир Путин подписал в конце 2018 года. Документ вступил в силу 1 июня. Теперь на стоимость услуг не влияет регион, в котором находится абонент.