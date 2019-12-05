Из-за новой реформы ОСАГО полисы могут подорожать на 30%

Группа депутатов Госдумы подготовила новый проект реформы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), из-за которого стоимость полиса ОСАГО вырастет на 30%, со ссылкой на пресс-службу лоббирующего изменения Российского союза страховщиков (РСА) пишут «Известия».
Ранее Минфин предлагал исключить из системы расчёта цены полиса ОСАГО коэффициент мощности двигателя и территории, где зарегистрировано транспортное средство, индивидуальный тариф хотели привязать к числу грубых нарушений ПДД (чтобы аккуратные водители платили меньше), а страховую сумму за вред жизни и здоровью увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей. Однако депутаты, учитывая прогнозы экспертов о резком удорожании полисов ОСАГО, сняли проект с рассмотрения.
В новом законопроекте вызвавший споры территориальный коэффициент предлагается оставить. Депутаты также намерены сохранить коэффициент за мощность двигателя, но в РСА заявляют, что его отмена всё же планируется — она будет сопровождаться расширением тарифного коридора на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, но при этом исключить повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью.
В случае, если данный законопроект будет принят, наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы с городами-миллиониками, где уже имеется высокий территориальный тариф. В частности, это коснётся Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Казани.
Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 2746–4942 рублей) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус — скидки за езду без аварий и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя.
Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Во всех городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле в наркодиспансеры выстроились огромные очереди. Однако днём 21 ноября Минздрав сообщил, что откладывает до июля 2020 года вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».
При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые правила для водителей являются «чушью».
«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — цитирует Znak.com заявление главы государства.