Из-за новой реформы ОСАГО полисы могут подорожать на 30%

Группа депутатов Госдумы подготовила новый проект реформы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), из-за которого стоимость полиса ОСАГО вырастет на 30%, со ссылкой на пресс-службу лоббирующего изменения Российского союза страховщиков (РСА) пишут «Известия».

Ранее Минфин предлагал исключить из системы расчёта цены полиса ОСАГО коэффициент мощности двигателя и территории, где зарегистрировано транспортное средство, индивидуальный тариф хотели привязать к числу грубых нарушений ПДД (чтобы аккуратные водители платили меньше), а страховую сумму за вред жизни и здоровью увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей. Однако депутаты, учитывая прогнозы экспертов о резком удорожании полисов ОСАГО, сняли проект с рассмотрения.

В новом законопроекте вызвавший споры территориальный коэффициент предлагается оставить. Депутаты также намерены сохранить коэффициент за мощность двигателя, но в РСА заявляют, что его отмена всё же планируется — она будет сопровождаться расширением тарифного коридора на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, но при этом исключить повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью.

В случае, если данный законопроект будет принят, наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы с городами-миллиониками, где уже имеется высокий территориальный тариф. В частности, это коснётся Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Казани.

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 2746–4942 рублей) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус — скидки за езду без аварий и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя.

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 №731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств». Во всех городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле в наркодиспансеры выстроились огромные очереди. Однако днём 21 ноября Минздрав сообщил, что откладывает до июля 2020 года вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые правила для водителей являются «чушью».