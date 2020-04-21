Из-за коронавируса Роспотребнадзор запретил покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала обновлённый свод рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции в организациях торговли, сообщается на сайте ведомства.

В документе сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты — всё должно продаваться в уже упакованном виде. В памятке также сказано, что выдавать товар и принимать деньги должны разные люди, а продавцы обязаны работать в разных перчатках.

В начале апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса, в которых ведомство призвало не закупать продукты впрок, про запас на всё время карантина. Санитарная служба напомнила, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители, насекомые могут причинить вред здоровью.

В рекомендациях приводился также ряд санитарно-гигиенических требований, которые должны соблюдаться при покупках в магазинах и дистанционно: так, в магазине в первую очередь покупаются продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а в последнюю — скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер. Предпочтение лучше отдать упакованным продуктам с обязательным осмотром упаковки.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».