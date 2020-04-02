Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса, в которых ведомство призвало не закупать продукты впрок, про запас на всё время карантина, пишут «Ведомости».

Санитарная служба напомнила, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители, насекомые могут причинить вред здоровью. Роспотребнадзор также советует «подходить рационально» к составлению ежедневного меню в период карантина, при этом рекомендуется учитывать тот факт, что при изоляции дома «люди меньше двигаются и тратят меньше энергии». Санврачи напомнили, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например сахарного диабета II типа.

«Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объём основных продуктов питания», — подчёркивается в опубликованных рекомендациях.

В них содержится также ряд санитарно-гигиенических требований, которые должны соблюдаться при покупках в магазинах и дистанционно: так, в магазине в первую очередь покупаются продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а в последнюю — скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер. Предпочтение лучше отдать упакованным продуктам с обязательным осмотром упаковки.