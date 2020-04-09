Из-за карантина жителям Нижнего Тагила досрочно выплатят пенсии и социальные пособия

Из-за введения режима общей самоизоляции жителям Дзержинского района Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и других свердловских городов досрочно выдадут пенсионные и социальные выплаты. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ПФР. Выплаты за апрель будут осуществляться в следующие сроки:

— 9 апреля пенсию смогут получить те жители города, которым зачисление на счета в кредитные организации ежемесячно осуществляется 13 и 23 числа;

— до 12 апреля выплаты выдадут тем, кому доставка пенсии осуществляется на дом. С 13 по 23 апреля будет производиться повторная доставка пенсий получателям, которые до 12 апреля не находились дома.

Жителям Ленинского и Тагилстроевского района Нижнего Тагила доставка пенсий и соцвыплат будет осуществляться по ранее утверждённому графику.

В Пенсионном фонде отмечают, что тагильчанам нет смысла посещать почтовые отделения или иные организации для получения пенсии через кассу, так как их принесут им на дом. График доставки может меняться из-за мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Вместе с пенсией в апреле будут доставлены выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также ежегодное денежное пособие отдельным категориям жителей ко Дню Победы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».