Из полпредства в УрФО уволен ещё один чиновник

Помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Сергей Устьянцев покидает своё место работы, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Устьянцев работал в полпредстве в качестве помощника с 2010 года и являлся действительным государственным советником Российской Федерации 3-го класса.

Ранее стало известно, что из полпредства ушёл другой помощник, работавший при Игоре Холманских, — Андрей Березовский, уволенный в связи с переходом на другую работу. На его место по распоряжению руководителя администрации президента России Антона Вайно принят Александр Воробьёв. На данный момент у Николая Цуканова два помощника: Александр Воробьёв и бывший сотрудник «Уралвагонзавода» Сергей Морев, пришедший в полпредство в 2013 году.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом главы государства в УрФО в конце июня, после ухода с должности Игоря Холманских.