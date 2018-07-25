Помощник экс-полпреда Игоря Холманских отправлен в отставку

Помощник полномочного представителя президента в УрФО Андрей Березовский отправлен в отставку. Вместо него руководитель администрации президента Антон Вайно назначил Александра Воробьёва, ранее работавшего с новым полпредом в УрФО Николаем Цукановым в правительстве Калининградской области.

От исполнения своих обязанностей также был освобождён Главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов.

Журналисты Ura.ru пытались связаться с Андреем Березовским, однако чиновник поспешил уйти от вопросов.

«Нахожусь в отпуске и очень далеко, а потому очень плохо вас слышу. Вернусь в конце августа», — заявил он.

Напомним, 26 июня президент России Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом президента в УрФО стал 53-летний Николай Цуканов, который в 2010–2016 годах занимал пост губернатора Калининградской области. В 2016–2017 годах он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.