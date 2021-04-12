Общество

Из Нижнего Тагила до Кольцово теперь можно доехать на «Ласточке»

12.04.2021 16:25
Из Нижнего Тагила до Кольцово теперь можно доехать на «Ласточке»

С 17 апреля скоростной поезд «Ласточка» начнёт ежедневно курсировать из Нижнего Тагила до аэропорта Кольцово, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Электричка будет отправляться со станции Кольцово в 2:55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 5:17. Обратный рейс будет отправляться из Нижнего Тагила в 20:23 и прибывать в конечный пункт в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Верх-Нейвинск и Невьянск. 

«Появление нового маршрута позволит жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска без пересадок добираться до аэропорта Кольцово и даст новые возможности для планирования и совершения поездок», — прокомментировал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Фото: 
пресс-служба «Свердловской пригородной компании»
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