Из Нижнего Тагила до Кольцово теперь можно доехать на «Ласточке»

С 17 апреля скоростной поезд «Ласточка» начнёт ежедневно курсировать из Нижнего Тагила до аэропорта Кольцово, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Электричка будет отправляться со станции Кольцово в 2:55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 5:17. Обратный рейс будет отправляться из Нижнего Тагила в 20:23 и прибывать в конечный пункт в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Верх-Нейвинск и Невьянск.