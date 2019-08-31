Из горящих лесов Красноярского края мигрируют дикие животные

Министерство природы Алтайского края заявило о миграции диких животных из горящих лесов Красноярского края в связи с большой площадью пожаров. Речь идёт о волках, рысях, медведях и кабанах.

«Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает жителей об учащении случаев встреч человека с медведем. В начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка. На днях участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в 4 км от населённого пункта. Также были замечены кабаны, от четырёх до шести голов, на территории Бобровского лесничества», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.

В краевом Минприроды добавили, что случаев нападения диких животных на людей пока зафиксировано не было. Жителям указанных районов рекомендовали на ближайшее время отказаться от лесных прогулок.

Напомним, согласно данным Greenpeace в этом сезоне площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 12 млн гектаров. При этом потушить удалось менее 10% горящих площадей.