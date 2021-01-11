Из Екатеринбурга запустили «Ласточки» в Ревду и Билимбай

Утром 11 января в 07:22 из Ревды и Билимбая в Екатеринбург отправились первые скоростные поезда «Ласточка», а накануне вечером состоялся первый рейс «Ласточки» из Екатеринбурга в Ревду, сообщает Свердловская пригородная компания.

По словам представителей компании, поезд № 7041 Шарташ — Ревда будет ежедневным. Время отправления со станции Шарташ — 18:01, он будет находиться в пути 54 минуты.

Поезд № 7042 Ревда — Шарташ будет уходить в 07:22, время в пути — 52 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: в Первомайской, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (Екатеринбург-Пассажирский) и на ВИЗе. Стоимость поездки — 153 рубля.

Поезд № 7057 Екатеринбург-Пассажирский — Билимбай будет ежедневно отправляться в 19:36. Его путь займёт 1 час 5 минут. Отправление поезда № 7058 Билимбай — Екатеринбург-Пассажирский запланировано на 07:30, время в пути — 59 минут. Остановки в пути: ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, Новоталица, Первоуральск, Подволошная.