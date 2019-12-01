Из единственной инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Новочеркасске Ростовской области из единственной в городе инфекционной больницы уволились все врачи.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на городскую администрацию, в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» работали всего три врача стационарного отделения. В мэрии уточнили, что двоим из докторов было больше 70 лет, они уволились в ноябре по собственному желанию. Оставшийся завотделением ушёл на больничный, а позже также написал заявление об увольнении.

«Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы», — пояснили в пресс-службе администрации.

Областной Минздрав утвердил приказ, в котором говорится, что жители города будут направляться в инфекционные подразделения больниц Аксая и Ростова-на-Дону.