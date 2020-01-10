Из Центрального аппарата ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены пять силовиков, которые, находясь 19 декабря в здании ведомства, снимали на камеры мобильных телефонов момент нападения Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по ликвидации стрелка, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет Znak.com.

«Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — рассказал источник.

Получить официальный комментарий в Центре общественных связей ФСБ не удалось.

Напомним, стрельба у здания ФСБ началась 19 декабря около 18:10. Изначально агентство «Москва», ссылаясь на данные Центра общественных связей ФСБ, сообщало, что нападавших было трое, двое из которых были сразу ликвидированы. О третьем нападавшем издание «Москва» сообщало, что он «забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там». Через некоторое время данная новость была аннулирована на сайте агентства.

РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС сообщали, что нападавший был один и в здание ФСБ он не проникал. В результате нападения на здание ФСБ были убиты два сотрудника ведомства, а также сам стрелок. По данным Минздрава, различные травмы получили пять человек.

Позже было установлено, что стрельбу на Лубянке устроил 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров. СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Мотивы совершения нападения до сих пор неизвестны.