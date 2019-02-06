Источник: Уральский полпред Николай Цуканов проведёт в Нижнем Тагиле экологическое совещание

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов завтра, 7 февраля, проведёт в Нижнем Тагиле совещание по вопросам экологии. В час дня высокопоставленный чиновник встретится с руководителями экологических служб крупнейших предприятий и города, представителями природоохранной прокуратуры и областного Росприроднадзора, рассказали АН «Между строк» источники в уральском полпредстве и аппарате свердловского губернатора. По их данным, к завтрашнему дню специалисты местных предприятий обязаны подготовить доклады о работе по улучшению экологической ситуации в муниципалитете, чтобы лично отчитаться перед Цукановым.

Ранее сотрудники администрации президента по итогам анализа ситуации по снижению вредных выбросов в атмосферу в стране выявили в Нижнем Тагиле отставание от показателей, отмеченных в майских указах. Местные предприятия уже решили, что вложат в модернизацию оборудования, необходимую для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, более двух миллиардов рублей. Сумма была определена после доработки проекта комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019–2024 годы. ЕВРАЗ НТМК сейчас готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе планируют закрыть Западный карьер, законсервировать шахту Магнетитовая, реконструировать участок дробления и усовершенствовать некоторые производственные процессы.

Напомним, полпред президента в УрФО Николай Цуканов приедет завтра с рабочим визитом в Нижний Тагил вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. В программе визита — объекты «Уралвагонзавода», испытательный аэродром в Салке, а также школа № 34 на Руднике им. III Интернационала, в одном из кабинетов которой в конце прошлого года на головы детей обрушилась штукатурка.