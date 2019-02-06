Цуканов и Куйвашев посетят в Нижнем Тагиле школу, где обрушился потолок

Стали известны подробности рабочей поездки полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил 7 февраля. В программе визита — объекты «Уралвагонзавода», испытательный аэродром в Салке (туда почётных гостей попросило съездить руководство НТИИМ), а также школа № 34 на Руднике им III Интернационала, в одном из кабинетов которой в конце прошлого года на головы детей обрушилась штукатурка. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в уральском полпредстве. Известно, что Цуканов планировал приехать во второй по величине город региона вместе с Куйвашевым ещё на прошлой неделе, однако тому пришлось срочно отправиться в Москву.

Напомним, при обрушении перекрытия в школе № 34 никто не пострадал, но прокуратура Тагилстроевского района заявила о начале проверки. Первый этаж образовательного учреждения был сделан из барака ещё в начале 30-х годов XX века. В 1934 году был достроен второй этаж из кирпича. 12 июня 2018 года готовность школы к новому учебному году проверила комиссия. Три члена комиссии (полиция, ГИБДД и Госпожнадзор) подписали акт готовности с замечаниями. Согласно документу, специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы выдала предостережение в связи с нарушением правил пожарной безопасности.