Источник: Причиной хлопка в доме Нижнего Тагила могло стать взрывчатое вещество, а не газ

Газовое оборудование в квартире пятиэтажного дома на ГГМ, где накануне вечером произошёл взрыв и пожар, целое. Об этом АН «Между строк» сообщили источники в правоохранительных органах. Взрыв, отмечает собеседник агентства, произошёл не на кухне, а в другой комнате. И поэтому не исключается, что причиной хлопка в пятиэтажке могло стать взрывчатое вещество, а не газ.

«Плита стоит ровненькая, не покорёженная, стояк и прочее — всё на месте. Вряд ли это газ. Взрыв был в другой комнате. Возможно, было какое-то взрывчатое вещество. Дело за экспертизами, будем ждать результаты», — рассказал АН «Между строк» собеседник.

В то же время, по словам другого источника, нельзя исключать утечку и концентрацию бытового газа во всей квартире, тогда причиной взрыва могла послужить даже зажжённая сигарета.

Напомним, ЧП произошло накануне около 19 часов в пятиэтажном доме по адресу Черноисточинское шоссе, 42. 27-летнего хозяина квартиры на четвёртом этаже взрывной волной выбросило из окна. В тяжёлом состоянии с ожогами и переломами он был госпитализирован. Рано утром мужчина скончался в реанимации ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте.

Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.