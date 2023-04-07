Исполняющий обязанности главы Верхней Салды Александр Маслов завёл личную страницу во «ВКонтакте»

Исполняющий обязанности главы Верхней Салды Александр Маслов, не зарегистрированный ранее ни в одной из социальных сетей, завёл личную страницу во «ВКонтакте». Страница была зарегистрирована 30 марта, сейчас в друзьях у Александра Маслова 227 друзей. Среди них министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, тагильский шоумен Михаил Виноградов, депутат ЗакСО Елена Чечунова, вице-губернатор Дмитрий Ионин.

Напомним, что с 1 марта тагильчанин занимает пост исполняющего обязанности главы Верхней Салды, где находится уникальное предприятие «ВСМПО-АВИСМА». В феврале 2023 года Маслов покинул свой пост в Министерстве спорта Свердловской области, где был заместителем министра.

В начале марта Александр Маслов дал эксклюзивное интервью журналисту АН «Между строк» и отметил, что Верхняя Салда и Нижний Тагил очень похожи. Прочитать интервью можно по ссылке.