Искусство красноречия: эксперт по ораторскому мастерству рассказала, почему навыки публичных выступлений необходимы современным предпринимателям

Владение ораторским мастерством открывает новые возможности для развития бизнеса. Специально для предпринимателей и самозанятых на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) с 17 по 18 апреля пройдёт бесплатный онлайн-тренинг «Ораторское мастерство». Его ведущая — Ольга Дубровина, опытный педагог и директор компании бизнес-тренерства SERVICE PLUS. Она консультирует специалистов различных отраслей, помогая им развивать профессиональные навыки, в том числе красиво и уверенно говорить.

На практикуме Ольга поможет слушателям овладеть базовыми навыками ораторского мастерства — удерживать внимание аудитории и убеждать. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Ольгой Дубровиной и узнали, что ждёт предпринимателей на тренинге.

— Ольга, расскажите, как началась ваша работа в качестве педагога по ораторскому мастерству? Что вас вдохновило?

— Мастерство оратора — это лишь одна из компетенций, которая необходима в моей работе. Я определённо тот человек, который любит и умеет общаться. В жизни стараюсь следовать одному правилу: даже если с рождения у тебя есть задатки и таланты к чему-либо — нельзя останавливаться, стоит их развивать. Главным моим учителем по ораторскому мастерству и культуре речи я считаю Светлану Никитину и её школу риторики «Равновесие». Светлана Геннадьевна открыла для мир славянского языка, показала путь к совершенствованию навыков оратора, за что я искренне благодарна. Безусловно, до того как ты начинаешь учить людей, важно, чтобы ты сам это применил на практике. Ты должен отшлифовать собственные навыки, получить результаты, и только после этого ты уже имеешь право учить других, советовать и давать рекомендации.

Самое важное — от любой работы получать удовольствие, и, наверное, именно это привлекает участников моего обучения. Всегда в начале программы я презентую себя и говорю три простые фразы: я практик, и то, чему я учу, проверено мной и даёт результат, также я продаю сама, а значит, использую приёмы и техники ораторского мастерства в продажах и переговорах. И третье: я обучаю, то есть обладаю навыками коуча и наставника и умею понятно и просто объяснять сложные темы.

Создание отдельного тренинга по ораторскому мастерству происходило постепенно. Занимаясь бизнес-тренерством по разным темам, получилось накопить примеры удачных приёмов коммуникации. Я включила их в свои тренинги по управлению продажами, эффективным коммуникациям руководителей, лидерству и командообразованию. В итоге родился сначала отдельный модуль по ораторскому мастерству, а затем и целая программа. У моих учеников была такая потребность, и я шла за ней.

— Что нужно, чтобы стать успешным оратором?

— Мне нравится изречение Цицерона: «Поэтами рождаются, ораторами становятся». Конечно, становление оратора — это в первую очередь преодоление себя, необходимо желание и огромный труд. Мне, как наставнику, всегда важно, чтобы мои ученики верили в свои силы и получали удовлетворение от проделанной работы. Здесь большую роль играет внутренний настрой человека и понимание, зачем ему это нужно. Когда я вижу в людях мотивацию, я понимаю, что успех обязательно придёт. История даёт массу примеров, когда неуверенный, скованный, скромный человек становился прекрасным оратором и публичной личностью. Нет преград — есть возможности, всё в ваших руках.

— Расскажите о себе, что является вашим основным видом деятельности?

Одно из моих направлений работы — бизнес-тренерство, у меня своя компания SERVICE PLUS. Есть любимые темы — лидерство, эффективные коммуникации, командообразование, управленческие навыки. Помимо этого, я с удовольствием преподаю в вузах, это осознанно выбранный путь, и я с радостью наблюдаю становление студентов как личностей, горжусь тем, что внесла свою лепту в успех молодого поколения. И третье направление, которое очень важно для меня, — это социальные проекты. Я директор некоммерческой организации Центр «Энергии успеха» и пять лет занимаюсь социально значимыми проектами для детей и молодёжи. Являюсь автором профилактических программ, которые внедряются в образовательных организациях. Особенно значимо, что волонтёрами проектов становятся педагоги и специалисты школ, колледжей, вузов. Благодаря им подростки выбирают здоровый образ жизни.

— Есть ли среди слушателей ваших курсов скептики, которые не привыкли к публичности и не очень к ней стремятся?

— Я никогда не стараюсь навязывать свою точку зрения, здесь самое главное, что человек пришёл на тренинг, значит, есть желание побывать в роли оратора. Скорее всего, сильны опасения и нужна поддержка. На этот случай у меня есть любимая рекомендация: для того чтобы понять, твоё или нет, нужно просто попробовать, а потом уже делать выводы. Я очень люблю таких участников группы, потому что часто с ними на обучении происходят чудесные преображения и они становятся примером для остальных.

— Расскажите о своём подходе к обучению: является ли оно индивидуальным или групповым и почему?

— Оба подхода прекрасно работают в сочетании. Групповая работа полезна для участников. Они слушают других, видят чужие выступления, замечают их сильные и слабые стороны. Наблюдение и анализ — прекрасный метод, нужно учиться на чужих примерах, брать в свою копилку понравившиеся техники и приёмы. Индивидуальные занятия и консультации позволяют поработать над речью, звучанием голоса, внешним видом, языком тела конкретного человека. Но, опять же, реальную оценку мастерству может дать только аудитория. Я, как преподаватель, всегда слежу, чтобы на занятиях обратная связь была экологичной и мотивирующей.

— Можете привести примеры выдающихся ораторов прошлого или настоящего, которые вас вдохновляют?

— Прекрасных ораторов много. Я с удовольствием слушаю Энтони Роббинса, который с помощью слов и эмоций способен зажечь людей, Брайана Трейси, мне очень нравится, как он делает комплименты своей аудитории. Меня привлекает чёткость и структурированность речи Павла Дурова. Я всегда советую смотреть, слушать и копировать то, что показалось привлекательным. Но при этом важно иметь свой уникальный стиль, потому что вы можете создать образ не хуже, чем у тех людей, которых я назвала. Каждый человек может найти в себе ту изюминку, которая сделает его неповторимым.

— Наверняка вам приходится работать с людьми, которые испытывают страх перед публичными выступлениями, как много времени уходит на то, чтобы преодолеть его?

Есть ряд методик, как можно работать с чувством страха публичных выступлений.

Многие из них очень просты: это многократные репетиции, даже если выступление всего несколько минут, психологическая подготовка, эмоциональный настрой перед выступлением, физические приёмы (дыхание, ходьба, упражнения на разработку речевого аппарата). Снова выбор за каждым из нас, что больше подходит, что из этого эффективней работает. А главное, выступать как можно чаще, тренироваться на простых ситуациях: взять слово на оперативке, вызваться поздравить именинника в коллективе, сказать вступительное слово на встрече, учиться рассказывать короткие истории, говорить комплименты, тренировать невербалику (жесты, мимика, взгляд, улыбка), работать над голосом и дикцией и выступать, выступать, выступать.

Есть ещё один приём, которым я пользуюсь, — много хвалить. Моя задача — поддержать и направить. Даже критиковать нужно так, чтобы у человека зажглись глаза и он захотел что-то менять. Для меня важно показать новые горизонты, укрепить уверенность и самооценку ученика. Конечно, за короткий промежуток обучения сложно научить искусству речи, но можно показать путь и поделиться нужными для этого инструментами.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном интенсиве СОФПП:https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_event/?mid=18885

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».