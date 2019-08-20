Инвестор отказался от проекта мусорного полигона на окраине Екатеринбурга

Замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов в ходе совещания рабочей группы Заксобрания региона сообщил, что компания «Стандарт рециклинг групп» отозвала свою инициативу по строительству мусорного полигона и мусоросортировочного завода в границах Екатеринбурга неподалёку от Сысерти, пишет Znak.com.

«Инициатива не была привязана ни к какому земельному участку. Она была отклонена правительством Свердловской области и отозвана самим инвестором», — отметил Свалов.

По его словам, этот проект больше не обсуждается. Он подчеркнул, что планы по строительству этого полигона никогда не были согласованы, и предположил, что недовольство и протестные настроения у местных жителей были вызваны «некими инсинуациями в СМИ».

О проекте полигона и сортировочного завода «Стандарт рециклинг групп» стало известно около месяца назад. Проект вызвал беспокойство местных жителей — по их мнению, полигон мог представлять опасность в сочетании с находящейся неподалёку нефтебазой, негативно воздействовать на реку Арамилку, а также вызывать скопления птиц, что особенно опасно, учитывая близость аэропорта Кольцово. Инвестор же уверял, что эти опасения беспочвенны и современные технологии, применяемые на полигоне, позволят избежать негативных последствий складирования отходов для экологии.