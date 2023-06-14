Интернет-магазины матрасов упростили процедуру возврата товара 

Сегодня торговля матрасными настилами практически полностью переместилась в электронный формат. И это понятно — далеко не в каждом городе и посёлке России есть магазин, в котором представлены образцы матрасов, доставляемые покупателю за счёт продавца. Главной преградой для массовой удалённой торговли спальными принадлежностями этой категории стали сомнения покупателя в возможности возврата габаритных изделий. И такие сомнения имеют под собой достаточно серьёзную основу, потому что даже самые подробные описания и красочные фотографии в электронных каталогах не способны дать представление о реальной пользовательской ценности конкретной модели.

Объективно оценивая ситуацию, крупные интернет-магазины начали максимально упрощать процедуру обмена и возврата матрасов, которые по тем или иным причинам не понравились заказчику. Сегодня средний срок «окна», во время которого можно вернуть изделие продавцу, составляет 7–10 дней. Основное условие — это сохранение товарного вида, а также наличие чеков и накладных. К сожалению, пока что практически все торговые точки в процессе этой процедуры возлагают транспортные расходы на покупателя. А вот обменять товар можно в течение двух недель. И такую лояльность уже оценили многие любители хороших матрасов.

Что касается возврата денег, то он осуществляется тем же способом, с помощью которого производилась оплата. Как правило, гражданам денежные средства возвращаются в течение трёх банковских дней, а организациям — в течение пяти рабочих суток. Вся процедура осуществляется без участия плательщика в автоматическом режиме.

Переделка матрасов, заказанных по ошибочным индивидуальным размерам, — ещё одно приятное новшество, которое введено некоторыми популярными интернет-магазинами. Понятно, что некоторые заказчики иногда «промахиваются» в ширине и длине нестандартного матраса. Продавцы за весьма умеренную сумму готовы отдать возвращённый матрасный блок на повторную сборку. И такое условие однозначно увеличивает маркетинговую привлекательность конкретной торговой площадки.

Стоит отметить, что закон «О защите прав потребителей» не всегда позволяет возвращать определённый товар продавцу, например, из гигиенических соображений. Тем не менее торговцы матрасами зачастую идут навстречу своим заказчикам, принимая обратно изделия, которые не были в употреблении.

Источник: https://www.matras.ru/

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