Рейс Екатеринбург — Магадан получит поддержку федерального бюджета в 2020 году, пишет Znak.com.

Согласно постановлению от 18 ноября, среди утверждённых рейсов появился перелёт Магадан — Екатеринбург — Магадан, стоимость льготного билета по этому маршруту составит 7,5 тысячи рублей в одну сторону. За каждый билет федеральный бюджет доплатит перевозчику 11,25 тысячи рублей.

Ранее маршрута до Магадана не было в перечне Росавиации из 262 авиарейсов, которые будут субсидироваться государством в 2020 году. Однако субсидированные перелёты, связанные с Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, утверждаются отдельным постановлением правительства. С 2020 года перечень субсидируемых маршрутов вырастет.

Напомним, авиарейс Екатеринбург — Магадан был инициирован губернатором Магаданской области, экс-главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым и являлся субсидированным. «Уральские авиалинии» летали по этому маршруту с июня до середины сентября. Весной следующего года авиакомпания обещала возобновить перелёт.

Обязательным условием субсидирования всех перелётов является софинансирование из регионального бюджета или средств авиакомпании. В большинстве случаев рейсы, которые будут совершаться из Екатеринбурга, профинансируют регионы прилёта самолёта, например Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Саратовская, Нижегородская и Тамбовская области, Мордовия, Республика Коми. В некоторых случаях источник софинансирования не указан.