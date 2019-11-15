Росавиация отказалась субсидировать рейс Екатеринбург — Магадан, инициированный губернатором Сергеем Носовым

Росавиация утвердила перечень из 262 авиарейсов, которые будут субсидироваться государством в 2020 году, сообщается на сайте ведомства.

Государственная поддержка будет оказана 20 авиарейсам, совершаемым из Екатеринбурга пятью авиакомпаниями — «Руслайн», «Ямал», «Ираэро», «Ютэир» и «ЮВТ Аэро». Субсидировать будут рейсы в Белоярский, Горно-Алтайск, Калугу, Надым, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Оренбург, Салехард, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тюмень и Ханты-Мансийск.

В списке субсидированных нет авиарейса Екатеринбург — Магадан, инициированного губернатором Магаданской области, экс-главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. «Уральские авиалинии» летали по этому маршруту с июня до середины сентября, весной следующего года авиакомпания обещала возобновить перелёт.

Кроме того, среди утверждённых 262 рейсов нет перелётов в Крым, которые обычно субсидируются. Участники рынка отмечают, что обычно субсидирование маршрутов в Симферополь утверждается отдельным постановлением.

Обязательным условием субсидирования всех перелётов является софинансирование из регионального бюджета или средств авиакомпании. В большинстве случаев рейсы, которые будут совершаться из Екатеринбурга, профинансируют регионы прилёта самолёта, например Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Саратовская, Нижегородская и Тамбовская области, Мордовия, Республика Коми. В некоторых случаях источник софинансирования не указан.