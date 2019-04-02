Информационные листы за вывоз мусора в Нижнем Тагиле переименуют в платёжки

«Региональный информационный центр» (РИЦ), который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сегодня объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать.

Ранее жители Нижнего Тагила и других городов Свердловской области завалили прокуратуру жалобами из-за того, что квитанции за вывоз мусора пришли в виде бумажки под названием «информационный лист», а также с неверными данными. В одних документах указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Некоторым горожанам достались двойные квитанции. Более того, в самих текстах платёжек оказались нередкими грубые опечатки — вместо общества с ограниченной ответственностью указано общество с ограниченной общественностью. Такое отношение мусорных реформаторов к персональным данным и деньгам жителей вызвало в городе скандал. В итоге собираемость платы за вывоз ТКО за первый месяц реформы в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле составила всего 10%.

С 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.