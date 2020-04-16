Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в России на июнь-июль

Врач-инфекционист Николай Малышев поделился с «Интерфаксом» мнением, что пик эпидемии коронавируса в России будет в июне-июле.

«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они ни были, — каждый день количество заболевших будет больше, и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев.

Он отметил, что многие болеют коронавирусом без симптомов.

«Вначале таких было 10–30%, а где-то и 50% болеющих — без клинических признаков. Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — отметил врач.

Малышев также добвил, что вакцина в любом случае будет создана не раньше чем через год-полтора после начала разработки.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.

В Свердловской области за сутки подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 111 случаев инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».