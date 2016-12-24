Именем Елизаветы Глинки назовут хоспис в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать хоспис в столице Свердловской области именем члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветы Глинки, погибшей накануне в авиакатастрофе над Чёрным морем.

«Доктор Лиза стояла у истоков проекта первого в Свердловской области хосписа – это когда мы с ней сидели и разговаривали “глаза в глаза” с Мишариным и он дал добро на открытие хосписа, который сейчас находится в Верх-Нейвинском, – пояснил Ura.ru свою инициативу Ройзман. – В открытии отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге она тоже принимала участие. И потом именно она открыла первый хоспис на территории постсоветского пространства и сама в нём работала. Поэтому это было бы справедливо».

Первое в Екатеринбурге отделение паллиативной помощи при ГКБ № 2 открылось в июле 2016 года. Под него выделили бывший инфекционный корпус детской больницы № 11, в котором был сделан капитальный ремонт.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что имя Елизаветы Глинки присвоят Республиканской детской клинической больнице в Грозном. Кроме того, первый заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов объявил о том, что именем Глинки будет названо одно из медучреждений ведомства.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье утром недалеко от Сочи. Самолёт Минобороны вылетел из аэропорта Адлер в Сирию. На борту авиалайнера находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Агентство новостей «Между строк»