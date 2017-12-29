Илью Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию 24 декабря

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главу Совета муниципальных депутатов Илью Яшина за нарушение правил проведения массовых мероприятий (часть 2 статьи 20.2 КоАП), пишет «Дождь».

После решения суда Яшин заявил, что защита доказала его невиновность. По словам политика, это понимает и судья.

«Это решение подтверждает монополию мэрии на согласование акций», — заявил Яшин после оглашения решения суда.

Он добавил, что будет обжаловать решение о штрафе.

Напомним, накануне Яшина задержали сотрудники полиции. По его словам, полицейские «подкараулили» его у подъезда. Депутата доставили в отдел полиции и оставили там до суда, его соратник Дмитрий Таралов написал в Twitter, что у Яшина изъяли телефон, ключи и депутатское удостоверение.

Ранее, 24 декабря, в Москве прошла организованная Яшиным встреча с жителями Красносельского района. Первоначально он планировал провести праздник «День свободных выборов», но изменил формат мероприятия, потому что полиция не позволила организаторам установить сцену.

Власти Москвы выступили против проведения праздника и назвали его провокационным. В мэрии настаивали, что его нужно согласовывать за месяц до проведения. Мосгорсуд также запретил проведение «Дня свободных выборов». По мнению Яшина, муниципальные депутаты имеют право проводить соответствующие мероприятия без согласования с городскими властями.

После проведения мероприятия в МВД сообщили, что в отношении его организаторов «собран материал об административном правонарушении». На следующий день сотрудники полиции пришли к родителям Яшина.