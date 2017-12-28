Московская полиция задержала депутата Илью Яшина

В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, сообщил в Twitter сам парламентарий.

Официально обвинений ему предъявлено не было, но он предполагает, что речь идёт об организации акции 24 декабря и что в отношении него в итоге будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. Я предполагаю, что за этим стоит мэрия. Для них важно задавить любые протесты и любую активность», — подчеркнул Яшин.

Ранее, 24 декабря, Яшин устроил в Москве оппозиционную акцию под названием «День свободных выборов», хотя её проведение было запрещено судом.

Перед началом акции полицейские встретили Яшина около его дома и провели беседу, но задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении. 25 декабря Яшин рассказал, что полицейские приходили домой к его родителям, чтобы «установить его местонахождение». При этом Яшин отметил, что ни от кого не скрывается.