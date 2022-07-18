Илья Варламов рассказал в своём новостном блоге о тагильском школьнике-инвалиде, которому подарили сломанный ноутбук

Известный блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал в своём видеоблоге «Чё происходит» инцидент с вручением ноутбука, бывшего в употреблении, школьнику с инвалидностью из Нижнего Тагила.

Напомним, в 2020 году Тагильский школьник Иван Комков победил в соревнованиях по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в категории «Робототехника» и получил в качестве главного приза ноутбук, имевший явные следы эксплуатации. После отказа организаторов обменять приз на новый, парень обратился в прокуратуру Дзержинского района, которая через суд защитила его права.

«Ну что ж, чувак – красавчик. Его видимо пытались *** (обмануть, - Прим. ред.), думая, что он инвалид и не будет поднимать шум, да и думали, кому он нужен и просто, как часто бывает, отделаются. А парень пошёл в суд, отстоял свои права и добился своего. Будьте как этот чувак, никогда не миритесь с беспределом и до конца отстаивайте свои права», — прокомментировал инцидент блогер.

Отметим, организатор в лице екатеринбургского социально-профессионального техникума «Строитель» попытался обжаловать решение суда, однако и суд второй инстанции отклонил жалобу. После случившегося министерство образования и молодёжной политики Свердловской области заявило о проведении внутренней проверки по данному факту. Помимо проверки, специалисты министерства проконтролируют процесс вручения ноутбука победителю.