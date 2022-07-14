Минобр Свердловской области проведёт проверку по факту вручения ребёнку-инвалиду из Нижнего Тагила сломанного ноутбука

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области проведёт внутреннюю проверку по факту вручения неисправного ноутбука юному тагильчанину, победителю конкурса профессионального мастерства. Помимо проверки, специалисты министерства проконтролируют процесс вручения ноутбука победителю. Об этом АН «Между строк» рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд обязала социально-профессиональный техникум «Строитель» в Екатеринбурге заменить неисправный ноутбук, вручённый Ивану Комкову в 2020 году за победу в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс».

Несмотря на наличие следов эксплуатации, организатор конкурса отказался заменить технику, поэтому парень обратился в прокуратуру Дзержинского района, которая направила заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.