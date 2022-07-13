Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила заставила екатеринбургский техникум заменить сломанный призовой ноутбук ребёнку-инвалиду

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района через суд защитила права ребёнка-инвалида. Школьник победил в конкурсе профессионального мастерства, в качестве приза мальчик получил ноутбук, с явными следами эксплуатации. Сразу заменить приз организаторы конкурса отказались, поэтому родителям подростка пришлось обратиться в прокуратуру.

В 2020 году Иван Комков участвовал во всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству «Абилимпикс», которые проводились среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Иван стал победителем в категории «робототехника» и в качестве награды получил ноутбук. Мальчик 2 месяца не открывал коробку с техникой, однако, когда он всё-таки распаковал ноутбук, то обнаружил, что им уже кто-то пользовался. Также на ноутбуке был установлен пароль.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мальчик обратился к организаторам конкурса, которым был социально-профессиональный техникум «Строитель» в Екатеринбурге, с просьбой заменить ноутбук, но получил отказ. В техникуме уверяли, что ребёнку был вручён новый ноутбук.

По результатам проверки, прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в Ленинский районный суд города заявление в интересах ребёнка к техникуму «Строитель» с обязательством заменить ноутбук на новый или аналогичный по характеристикам.

Когда дело дошло до суда, при рассмотрении дела была проведена экспертиза, которая доказала, что ноутбук имел следы эксплуатации до момента вручения, а после этого момента не использовался Иваном. Ленинский районный суд города удовлетворил исковые требования прокурора и вынес решение ещё в апреле 2022 года, однако ответчик отправился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Судебный акт вступил в законную силу, и теперь екатеринбургский техникум в течение месяца будет обязан заменить ноутбук Ивана.

Сюжет телекомпании «Телекон» от 18.02.2022