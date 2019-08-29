Илья Варламов назвал Екатеринбург третьей столицей России

Популярный блогер и урбанист Илья Варламов включил Екатеринбург в свой новый рейтинг «Десять городов России, у которых нам есть чему поучиться». По мнению публициста, Екатеринбург по праву заслуживает звания «третьей столицы России» и считается «уникальным заповедником архитектуры конструктивизма».

«Если не Москва или Петербург, то Екатеринбург – мой самый любимый город в России. И люблю я его за особую энергетику. Казалось бы, провинция, но движуха в Екатеринбурге не хуже, чем в Москве! И всё это благодаря самим екатеринбуржцам. Это самый небезразличный город в России. Жители не позволяют себя обманывать и активно защищают город. Чего стоит хотя бы история с храмом! Екатеринбург показывает всей России, как нужно защищать свой город!» - написал Варламов.

Среди наиболее выдающихся объектов столицы Урала блогер отметил реконструированный к ЧМ-2018 по футболу стадион «Центральный» и «Ельцин Центр», который «пропитан духом свободы».

Кроме Екатеринбурга Варламов включил в свой рейтинг Санкт-Петербург, Казань, Белгород, Красноярск, Коломна, Грозный, Ростов-на-Дону, Альметьевск и Краснодар.

Напомним, что в середине августа урбанист назвал Екатеринбург лучшим российским городом для жизни, а Нижний Тагил блогер назвал городом брутальных туристов с неплохими перспективами и поместил на 37 строчку рейтинга.