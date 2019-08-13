Урбанист Илья Варламов назвал Екатеринбург лучшим российским городом для жизни 

Блогер-урбанист Илья Варламов 12 августа опубликовал на своём сайте рейтинг городов России, в которых он хотел бы жить. Первое место досталось Екатеринбургу.

«Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра», — прокомментировал Варламов такое решение.

Также в первую пятерку попали Казань, Севастополь, Воронеж и Псков. Худшими городами для жизни Варламов назвал Адлер, Читу и Йошкар-Олу. Нижний Тагил в рейтинг урбаниста на этот раз не попал.