Игры, мастер-классы и фестиваль маленьких музыкантов. Чем заняться в День защиты детей в Нижнем Тагиле?

Завтра, 1 июня, Нижний Тагил отметит Международный День защиты детей (0+). С утра до вечера на разных площадках в центре города пройдут игровые программы, концерты и другие активности. «Афиша МС» собрала все события в одном тексте.

Свою программу готовит Нижнетагильский музей изобразительных искусств. В 12:00 запланирован праздничный интерактив в Парке советских скульптур с квестом, играми и конкурсами. В 13:00 состоится презентация книги «Путь Молодого Автобуса» (6+), небольшая выставка рисунков и мастер-класс художницы Жени Нестеровой. В музее просят сообщать о своём визите заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или через личные сообщения в паблике музея во «ВКонтакте».

Активности для детей, их мам, пап, бабушек и дедушек готовит Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В музее «Демидовская дача» мероприятия стартуют в 13:00. Здесь пройдут мастер-классы. В Историко-техническом музее «Дом Черепановых» с 11:00 пройдёт интерактивное мероприятие, на котором ребятам расскажут, кто изобрёл первый в мире телевизор, радиоприёмник, телеграф. С 12:00 — мастер-класс «Построим первый паровоз» (6+), участники которого узнают историю изобретателей Ефима и Мирона Черепановых.

В Мемориально-литературном музее А. П. Бондина с 13:00 можно будет проверить свои знания в области литературы в рамках игры «Литературная монополия» (6+).

В парке Бондина возле колеса обозрения с 11:00 до 17:00 пройдёт весёлый городской праздник. С 12:00 ребята смогут пройти дистанцию верёвочного парка на территории клуба туристов «Азимут» на Уральской, 16.

Библиотекари Центральной городской библиотеки запустят в парке им. Бондина свою площадку. В читальном зале под открытым небом можно будет полистать новые издания, отгадать литературные загадки, сразиться в космические крестики-нолики, поиграть в настольные игры.

Также в День защиты детей в центре Нижнего Тагила пройдёт фестиваль-парад детских духовых оркестров «Аккорды лета» (0+). В этом году фестиваль расположится на четырёх площадках: в Театральном сквере, возле драматического театра, перед КДК «Современник» и в парке им. Бондина. Слушателей ждут выступления семи коллективов детских духовых оркестров из посёлка Баранчинский, села Верхняя Синячиха, Алапаевска, Кировграда и Екатеринбурга.