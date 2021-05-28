Фестиваль-парад детских духовых оркестров пройдёт в Нижнем Тагиле в первый день лета

В День защиты детей, 1 июня, в центре Нижнего Тагила в четвёртый раз пройдёт фестиваль-парад детских духовых оркестров «Аккорды лета» (0+). В этом году фестиваль пройдёт на четырёх площадках: в Театральном сквере, возле драматического театра, перед КДК «Современник» и в парке им. Бондина.

На фестивале выступят семь коллективов детских духовых оркестров из посёлка Баранчинский, села Верхняя Синячиха, Алапаевска, Кировграда и Екатеринбурга. Также вместе с юными музыкантами выступит взрослый оркестр Нижнетагильской филармонии «Тагил-бэнд». Общее количество музыкантов сводного оркестра составит 200 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Артисты исполнят песню «Пусть всегда будет солнце» и марш «Прощание славянки». Главным дирижёром сводного оркестра выступит заслуженный деятель искусств России, полковник Александр Павлов из Екатеринбурга.

Открытие фестиваля состоится 1 июня в 15:00 на площади перед Нижнетагильским драматическим театром. А с 16:00 до 17:00 послушать музыкантов можно будет на других трёх площадках.