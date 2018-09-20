Ибрагим Абдулкадыров предложил отправить тагильских зэков к Сергею Носову

Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров предложил перевести хотя бы часть местных заключённых в Магаданскую область, губернатором которой 9 сентября избран экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Инициатива была озвучена сегодня, 20 сентября, на очередном заседании гордумы. Полковник рассказал депутатам об итогах работы Нижнетагильского гарнизона полиции за прошедшее полугодие, отметив, что преступлений в городе будет совершаться меньше, если хотя бы одну или две колонии на территории муниципалитета закроют. Он также отметил, что в Нижнем Тагиле сегодня около 10 тысяч заключённых, а в Магаданской области — чуть больше 600.

«Все колонии расположены в черте города, куда входит и 51-я колония, где все больны туберкулёзом. Они потом ездят по городу, развозят продукты, обслуживают что-либо и прочее. У них же на лбу не написано, что они из 51-й колонии и болеют туберкулёзом. Пятая колония — вся наркомания, и везут туда со всех городов нашей необъятной страны. Многие после выхода оседают в Тагиле, совершают преступления, в том числе и тяжкие. Поэтому я и прошу вас, уважаемые депутаты, продумать механизм сокращения колоний. Сначала ограничить приём заключённых, а затем закрыть. И если мы сможем сдвинуть с места вопрос, это станет огромным плюсом для жизни наших с вами детей, внуков, для нашего города», — сказал Ибрагим Абдулкадыров.

Депутаты Нижнетагильской гордумы инициативу полковника поддержали и решили создать специальную рабочую группу для рассмотрения возникшего вопроса. Отметим, что Ибрагим Абдулкадыров не первый год просит депутатов заняться вопросом закрытия тагильских колоний, местные парламентарии обещают взять вопрос на контроль, но далее ничего не происходит.

Леонид Мартюшёв заметил, что в случае переноса колоний в Магаданскую область большинство заключённых «будет оседать именно там, так как выбраться оттуда сложно даже экономически».

«Известны планы о гигантском развитии Магаданского региона. Естественно, там ресурсы большие. Поэтому, я думаю, что этот вопрос нужно очень серьёзно посмотреть. 620 и 10 тысяч заключённых — разница большая, нужно обратить на этот вопрос внимание», — сказал Леонид Мартюшёв.

Депутат Андрей Палатов отметил, что в первую очередь необходимо понять, как муниципалитет может повлиять на уменьшение числа колоний в черте города, так как они относятся к федеральной системе.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось на 9,5% и составило 3043 деяния (в том числе 12 умышленных убийств). 621 преступление из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Снизилось число краж чужого имущества, грабежей и разбойных нападений, но на 40% выросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По горячим следам было раскрыто 1214 преступлений.