В Нижнем Тагиле подростковая преступность выросла на 40%

В Нижнем Тагиле на 40% выросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Если с января по июнь этого года подростки преступили закон 119 раз, то за аналогичный период 2017 года — 85 раз. Об этом АН «Между строк» сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Чаще всего несовершеннолетние совершали имущественные преступления, они составили 80,7% от всех деяний.

В целом за шесть месяцев 2018 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось на 9,5% и составило 3043 деяния (в том числе 12 умышленных убийств). 621 преступление из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Снизилось число краж чужого имущества, грабежей и разбойных нападений. По горячим следам было раскрыто 1214 преступлений.

Отметим, в последние годы в Нижнем Тагиле растёт число сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Рост в числе прочего связан с увеличением раскрываемости правонарушений, совершённых при помощи социальных сетей. Ранее журналист АН «Между строк» пообщался с сотрудником Следственного комитета, в чьи обязанности входит поимка педофилов. Правоохранитель рассказал, сколько среди нас сегодня педофилов и как не оказаться в их числе.