Художница Алиса Горшенина расскажет о своём творчестве в музее искусств 

В воскресенье, 24 января, в 15:00 художница Алиса Горшенина пообщается с тагильчанами. Творческая встреча в формате аrtist talk пройдёт в музее искусств на выставке «Цветы. Арт-истории красоты» (12+), участницей которой стала Алиса.

Алиса Горшенина творит под псевдонимом Аlice Hualice в области современного искусства в разных направлениях: живопись, графика, текстильные скульптуры, видеоарт, анимация и цифровые коллажи. Художница родилась в уральской деревне Яшкина, школьное образование получила в Нижнем Тагиле, здесь же закончила худграф НТГСПИ. Художница является участницей проектов и выставок всероссийского и международного уровня: резиденции Sondre Green в Норвегии, Уральской индустриальной биеннале, Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж».

На встрече в музее искусств Алиса Горшенина познакомит гостей со своим творчеством и ответит на их вопросы. Присылать их можно заранее на почту музея artmnt_mass@mail.ru или в личных сообщениях в его паблике. Идеи для вопросов можно почерпнуть из большого интервью с художницей «Афиши МС».