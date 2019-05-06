Huawei может стать поставщиком оборудования по «закону Яровой»

Китайская компания Huawei может стать поставщиком оборудования для систем хранения данных (СХД), необходимых по «закону Яровой», для МТС и МГТС, со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке пишет «Коммерсантъ».

Huawei рассматривается в этом качестве по решению российской компании «Норси-Транс», которую ранее выбрали единственным поставщиком решений по «закону Яровой». «Норси-Транс» провела предварительное тестирование оборудования и пришла к выводу, что сможет работать только с серверами СХД Huawei. На это оборудование МТС потратит примерно половину из 50 миллиардов рублей, выделенных на реализацию «закона Яровой».

По словам одного из собеседников, МТС также рассматривала решения американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на отечественной платформе «Эльбрус» производства «Норси-Транс». Компания тестировала оборудование Western Digital и Huawei, подтвердил гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников; о том, какой выбор был сделан, он не сообщил.

При этом ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство может запретить использование иностранного оборудования для исполнения закона. В Минюст уже внесли проект постановления с требованием использовать только российское оборудование.

«Закон Яровой» приняли в июле 2016 года. По закону с 1 июля 2018 года операторы связи должны хранить все переписки и данные пользователей, включая изображения, видео и аудиозаписи.