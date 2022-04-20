«Хотел отомстить бывшей». В Нижнем Тагиле нашли поджигателя Mercedes-Benz (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz. Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 30-летний тагильчанин.

17 апреля на проспекте Строителей, 24 сгорел Mercedes-Benz. 37-летний житель Пригородного района приехал в гости к другу, где они устроили небольшое застолье. В районе 23:00 он услышал звук сработавшей сигнализации и с балкона квартиры увидел свой горящий Mercedes, после чего вызвал пожарных и побежал самостоятельно тушить машину.

Приехавшие пожарные нашли рядом с автомобилем пустую канистру из-под бензина и вызвали полицию. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», специалисты определили, что причиной возгорания стал поджог. Огнём была повреждена передняя часть иномарки, а также заднее правое крыло. Сумма причинённого ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которого обнаружили в одной из неблагополучных квартир на улице Победы. Мужчина отбывает наказание, не связанное с лишением свободы, вынесенное в сентябре прошлого года за совершение грабежа. Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В качестве доказательств поджога были представлены записи с камер видеонаблюдения, установленных у заправки на улице Космонавтов и недалеко от места преступления. На записях запечатлён момент, когда мужчина наливал в канистру бензин на заправке и момент, когда он шёл по двору возле дома, где находился автомобиль.

В данный момент по факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы. Уже находясь под стражей, мужчина пообещал возместить причинённый потерпевшему ущерб.